В крымском поселке Массандра завершился капремонт площади «Дружбы»

Фото: Янина Павленко/Tg

В поселке Массандра, что на Южном берегу Крыма, завершился капремонт площади «Дружбы». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Ремонта здесь не было десятки лет и именно за эту территорию в прошлом году отдано наибольшее количество голосов в ходе Всероссийского рейтингового голосования (14813 из 22763), - написала она в своем Tg-канале.

По ее словам, рабочие обновили подпорные стены, заменили покрытие, установили новый остановочный павильон, привели в порядок детскую площадку и площадку для выгула животных. Также на объекте появилась зона для отдыха, а вместо старого стационарного туалета установили современный модульный. На все это было израсходовано 26 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Симферополе капитально отремонтировали травматологическую поликлинику. Стоимость работ составила более 14 миллионов рублей.

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