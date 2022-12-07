Суд вынес приговор троим жителям Крыма за разбойное нападение на посетителя кафе

В суде мужчины свою вину признали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор троим жителям Крыма за разбойное нападение в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

В августе 2022 года, находясь в местном кафе, 26-ти летний феодосиец и двое его знакомых решили ограбить одного из посетителей заведения. Все трое были пьяны.

- Под видом оказания услуги по перевозке, они предложили потерпевшему поехать на их автомобиле, на что последний согласился, - говорится в сообщении.

Выехав на проселочную дорогу, один из парней ударил жертву по голове. Остановив машину, злоумышленники выхватили у него барсетку, в которой лежали 2 тысячи 200 рублей наличными, мобильный телефон, а также отобрали у него рюкзак и две банковские карты, с которых перевели на свой счет 20 тысяч рублей. После этого все трое скрылись.

Нанесенный потерпевшему ущерб был оценен на сумму 30 тысяч 900 рублей. В суде мужчины свою вину признали.

Одного подсудимого приговорили к двум годам колонии со штрафом в размере пяти тысяч рублей. Второго осудили на один год и три месяца колонии, третьего - на один год и шесть месяцев колонии. Оба также заплатят штрафы в размере пяти тысяч рублей каждый.

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