В Крыму предложили переименовать республиканскую библиотеку им. Франко в библиотеку им. Данилевского

Фото: Универсальная Научная Библиотека им. И.Я. Франко/Vk

В Общественной палате Крыма предложили переименовать республиканскую библиотеку имени Франко в Симферополе в библиотеку имени Данилевского.

- Совет Общественной палаты РК принял решение инициировать переименование Крымской республиканской библиотеки имени И.Я. Франко в Крымскую республиканскую библиотеку имени Н.Я. Данилевского, - цитирует «Крым 24» председателя ОП РК Александра Форманчука.

Напомним, ранее с инициативой переименовать Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку имени И.Я. Франко в честь ее создателя Сергея Туманова выступил Андрей Мальгин - член Общественной палаты Крыма, директор Центрального музея Тавриды.

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