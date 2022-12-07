Нагрузка на пунктах пропуска через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз

Бывают дни, когда в Новоазовске за день проходят 5,5 тысяч грузовиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через материк работает штатно, однако нагрузка на пункты пропуска выросла в 8-10 раз. Ввиду этого на КПП фиксируются очереди.

- Бывают дни, когда в Новоазовске за день проходят 5,5 тысяч грузовиков, в то время как за день они обычно пропускали 500-600 машин. То есть нагрузка возросла в 8-10 раз, - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «‎Россия 24».‎

Для разрешения проблемы, по его словам, пропускные пункты были расширены со стороны Джанкоя, Новоазовска. Тем не менее, очереди пока сохраняются. С учетом возросшего трафика эту дорогу отремонтировали, параллельно строители привели в порядок 12 мостов.

Ранее председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин сообщил о восстановлении поврежденных пролетов Крымского моста. По его словам, решение о запуске грузового транспорта будет принято дополнительно.

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