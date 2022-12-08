Погода на 8 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Крыму ранняя зима.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 декабря на Крымском полуострове вполне комфортный зимний день.
- Местами пройдут дожди, потеплеет, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +11...+13°.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Днем +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, +10…+12°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +9 …+12°, южный ветер 6-7 м/с. Пасмурно.
В Керчи +4…+11°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +9 …+12°, южный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +9…+10, южный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +4…+10°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
В Армянске +5…+9°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +8…+14°.
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