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НовостиОбщество7 декабря 2022 22:38

Погода на 8 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 8 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму ранняя зима.

В Крыму ранняя зима.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 декабря на Крымском полуострове вполне комфортный зимний день.

- Местами пройдут дожди, потеплеет, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +11...+13°.

В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Днем +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, +10…+12°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +9 …+12°, южный ветер 6-7 м/с. Пасмурно.

В Керчи +4…+11°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +9 …+12°, южный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +9…+10, южный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +4…+10°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Армянске +5…+9°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +8…+14°.

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