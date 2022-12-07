В Симферополе досрочно завершился ремонт бульвара Ленина

Масштабная реконструкция стартовала 15 сентября. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

В новый год - с новыми дорогами. В Симферополе завершился долгожданный ремонт бульвара Ленина. Загруженный участок крымской столицы привели в порядок еще в конце ноября - на месяц раньше, чем планировалось.

Масштабная реконструкция стартовала 15 сентября, а по контракту завершить ее нужно было как раз до новогодних праздников - 20 декабря. Работы выполняло АО «ВАД», известное как строитель трассы «Таврида». В качестве подрядчика ремонта дорог в Симферополе компания выступает уже второй год, и досрочное выполнение работ для нее не редкость.

Как «Комсомолке» сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», отремонтированный участок вводят в эксплуатацию, приемочная комиссия уже проведена.

- Все работы выполнены подрядчиком АО «ВАД» досрочно, в соответствии с ведомостью объемов и стоимости. Качество выполненных работ соответствует действующим нормативно-техническим документам. Объект будет передан администрации города Симферополя, - подчеркнули в Службе автомобильных дорог Крыма.