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НовостиОбщество7 декабря 2022 12:13

В Симферополе потушат Вечный огонь 7 декабря

На мемориале будут проводиться профилактические работы
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Ранее Вечный огонь уже "тушили" 1 декабря. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ранее Вечный огонь уже "тушили" 1 декабря. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на сутки «погаснет» Вечный огонь. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с профилактическими работами.

Мемориал, расположенный в парке имени Гагарина, потушат с 18:00 7 декабря до 18:00 8 декабря.

- Будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале «Могила неизвестного солдата», - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, работа мемориала Вечный огонь также была приостановлена на сутки с 1 по 2 декабря. Это также было связано с профработами.