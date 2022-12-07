В Симферополе потушат Вечный огонь 7 декабря

Ранее Вечный огонь уже "тушили" 1 декабря. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на сутки «погаснет» Вечный огонь. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с профилактическими работами.

Мемориал, расположенный в парке имени Гагарина, потушат с 18:00 7 декабря до 18:00 8 декабря.

- Будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале «Могила неизвестного солдата», - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, работа мемориала Вечный огонь также была приостановлена на сутки с 1 по 2 декабря. Это также было связано с профработами.