В крымском селе Степное открыли детсад, которого люди ждали 27 лет

Фото: Крымская газета

В селе Степное Первомайского района открыли новый модульный детсад. Дошкольное учреждение там не работало с 1995 года.

- Все работы уже произведены. Мы получили заключение от Роспотребнадзора о том, что все соответствует нормам. В течение трех недель детский сад функционирует, - цитирует Крымская газета главу администрации Первомайского района Елену Крестьянинову.

По ее словам, в настоящее время в учреждении дополнительно открыли группу для детей ясельного возраста, куда уже зачислены девять малышей.

Напомним, ранее в Керчи открыли новый детский сад на 140 мест. В садике есть игровые и спальные комнаты, спортивный и актовый зал, игровые зоны, блоки для кружков, кабинеты логопеда и психолога.

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