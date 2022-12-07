В Минтрансе Крыма рассказали, какие дороги ждут ремонтные работы в 2023 году

Самые большие работы ждут Керчь Фото: Архив "КП"

В Министерстве транспорта Крыма составили приоритетный перечень ремонта автомобильных дорог в следующем году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, работы пройдут в два этапа.

Так, ремонт будет происходить в два этапа.

- Сначала «первая волна», список участков которой уже сформирован и дополнительная программа, объекты ремонта которой сейчас формируются, -отмечают в пресс-службе.

В приоритетный список дорог вошли работы на «Западной» автостанции, что на выезде из Симферополя, две улицы в Армянске, три в Джанкое и Евпатории. Кроме того, ремонт проведут в Красноперекопске, Судаке и Старом Крыму. Семь улиц починят в Симферопольском районе, 15 - в городском округе Алушта.

Как заявили в ведомстве, самые большие работы ждут Керчь. В городе планируют отремонтировать около 18 дорог. С полным списком дорог можно будет ознакомиться на сайте.