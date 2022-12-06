Для крымских учителей разработали «Конструктор будущего», который помогает школьникам определиться с будущей профессией

Фото предоставлено организаторами

В этом году учителя из Крыма испробовали новую функцию для создания уроков, которые помогают школьникам определиться с профессией. Онлайн-инструмент «Конструктор будущего», который работает на платформе проекта «Билет в будущее», позволяет педагогам-навигаторам быстро и эффективно создать план профориентационного занятия.

Это позволило сделать профориентацию для учеников Крыма действительно интересной и полезной. В ходе таких уроков ребята смогли лучше узнать свои сильные стороны и способности, что в последующем поможет безошибочно определиться с профессией.

- Конструктор будущего» разработан командой Проектории. Этот уникальный онлайн-инструмент помогает учителю быстро формировать профориентационные занятия. Педагогу нужно только задать необходимые параметры: тип занятия, возраст учеников, тематику занятия – и конструктор формирует готовый сценарий, включая все необходимые мультимедийные материалы – игры, анкеты, чек-листы презентации и видеоролики, - рассказал директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Для каждого класса, с 6-го по 11-й, разработаны свои занятия, с учетом потребностей и возрастных особенностей ребят. Так, например, самые младшие на данный момент участники проекта, шестиклассники знакомятся с простой формулой: «Хочу-Могу-Буду», где, ответив на вопросы: «Что я хочу?» и «Что я могу?», можно задуматься: «Кем я буду?».

На занятиях для девятиклассников подробно разбираются преимущества обучения в колледжах и в вузах, а одиннадцатиклассники могут заглянуть в интересную жизнь, которая их ждет после выпускных экзаменов, даже если что-то пошло не так.

По данным организаторов, уже более 100 учителей из Крыма стали навигаторами проекта. А за последний год к нему присоединилось более 4000 школьников.

При этом функционал Конструктора не ограничивается только уроками, педагоги могут формировать онлайн выставки – профориентационные квесты, а также онлайн профпробы, где смоделированы реальные рабочие среды.

Работа Конструктора стартовала в России в сентябре 2022 года. Его пользователями стали уже 9529 учителей. Они подготовили более 94 000 профориентационных занятий.