Крымчанин получил два года условно за вылов креветок на 800 тысяч рублей

Крымчанин незаконно добыл 8 239 экземпляров креветки черноморской травяной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Черноморского района Крыма получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год за вылов креветок, что повлекло ущерб водным биологическим ресурсам на 800 тысяч рублей.

- В июле этого года житель Черноморского района путем использования запрещенного ловушечного орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, тип - «‎вентерь»‎, незаконно добыл 8 239 экземпляров креветки черноморской травяной и 472 экземпляра иных водных биологических ресурсов, - сообщили в пресс-службе Черноморского районного суда.

Уточняется, что некоторые из этих видов занесены в Красную книгу Республики Крым.

Ранее сообщалось, что в Керчи задержали браконьеров за вылов крабов и рыбы. Нарушители вели добычу в Азовском море. 44-летний житель города Щелкино выловил 15 особей пеленгаса с помощью 50-метровой сети.

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