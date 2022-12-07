В 2022 году Крым недополучил 3 миллиарда рублей на ремонт дорог

В конце прошлого месяца в пресс-службе кабинета министров сообщили о выделении из резервного фонда Фото: Анна КИРИЕНКО

Федеральную субсидию на ремонт крымских дорог сократили в три миллиарда рублей. В начале 2023 года власти республики планируют использовать все отложенные проекты, заявил глава республики Сергей Аксенов во время совещании по проблемным вопросам Кировского района Крыма.

По его словам, на ремонты дорог нужно выделять отдельные деньги, однако этим будут заниматься уже в следующем году.

- Объекты, которые не были в этом году реализованы, в приоритетности в 2023 году мы с них начинаем. Все, что обещали, что было на 2022 год, в первом полугодии 2023 года эти вопросы будут полностью дорешены, - отметил Аксенов.

Напомним, в конце прошлого месяца в пресс-службе кабинета министров сообщили о выделении из резервного фонда федерального бюджета двух миллиардов рублей на ремонтные работы по дорогам. Власти Крыма приняли решение отремонтировать на эти деньги больше 16 километров дорог, улиц и дорог в селах и населенных пунктах. Это касалось таких городов, как Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск и другие.