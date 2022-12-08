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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:10

Утром 8 декабря в Севастополе над акваторией сбили два беспилотника

В городе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности
Екатерина НАЗАРОВА
В Севастополе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Сегодня утром в Севастополе над акваторией были сбиты два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко, - написал он в своем Tg-канале.

В настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности. В то же время Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полеты в аэропорт «Симферополь» - на этот раз до 15 декабря.

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