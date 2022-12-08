На территории Республики Крым 8 декабря выявили 27 случаев COVID-19

В республике реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым 8 декабря выявили 27 случаев новой коронавирусной инфекции, 209 999 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 480 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, выздоровевших за весь период - 202 657, - говорится в сообщении.

Летальных исходов от ковида за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РФ

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 23 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 747. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 2 пациента, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ковида за последние 24 часа в Севастополе умерли два человека в возрасте 59 и 73 лет.

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