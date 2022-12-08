В Ялте заброшенный пляж бывшего пансионата «Донбасс» преобразят за 400 млн рублей

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте аварийная территория пляжа бывшего пансионата «Донбасс» кардинально преобразится. На реализацию проекта будет выделено около 400 миллионов рублей

- 12,5 тысяч квадратов территории к апрелю 2024 года благоустроит кинокомпания «Союз Маринс Групп», в состав которой входит отель «Ялта-Интурист» и бывший пансионат «Донбасс», - сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Помимо самого пляжа также отремонтируют пирсы, набережную и обустроят спортивную и детскую зоны отдыха. Павленко подчеркнула, что все объекты будут с «‎абсолютно свободным доступом, никакого нового строительства не будет». ‎

Напомним, ранее в крымском поселке Массандра завершился капремонт площади «Дружбы». Стоимость работ составила 26 миллионов рублей.

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