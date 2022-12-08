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НовостиОбщество8 декабря 2022 10:18

В Евпатории на Театральной площади приступили к монтажу главной новогодней ели

Работы завершатся уже в начале следующей недели
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Александр Лоскутов/Tg

Фото: Александр Лоскутов/Tg

В Евпатории на Театральной площади приступили к монтажу главной новогодней ели.

- 11-метровая искусственная ель - та же, что украшала город в прошлом году. Сейчас ее установят, укрепят каркас, затем нарядят. Работы завершатся уже в начале следующей недели, - написал в своем Tg-канале глава местной администрации Александр Лоскутов.

Крым постепенно начинает готовится к встрече нового 2023 года. На набережной в Ялте вчера также стартовали работы по сбоке главной новогодней ели. Традиционно главное новогоднее украшение курортного города начинают устанавливать за 25 дней до праздника.

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