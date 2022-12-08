Крымчане могут сдать елки на переработку после Нового года

После новогодних праздников крымчане смогут сдать елки на переработку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После новогодних праздников жители Крыма смогут сдать елки на переработку. Всего будет организован 21 пункт приема деревьев.

- Из Симферополя елки отправятся перерабатываться на эфиромасличный завод. Из них сделают эфирные масла и гидролаты. А их других городов и районов деревья отправляются либо на питание для животных, либо на удобрение для растений, - рассказала «Крым 24» куратор акции «Елковорот» в Крыму Вероника Белякова.

Он отметила, что новогоднее дерево в крымской столице можно будет сдать 15 и 21 января. Адреса точек приема будут известны позже.

К середине декабря в Симферополе начнут работать 18 елочных базаров. В списке размещения официальных мест возможны дополнения.

Напомним, в Крыму за незаконную рубку новогодних елок выписывают штраф до 300 тысяч рублей. На полуострове начали патрулировать хвойные леса и посадки.

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