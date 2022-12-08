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НовостиОбщество8 декабря 2022 13:03

Крымчане могут сдать елки на переработку после Нового года

Всего будет организован 21 пункт приема деревьев
Екатерина НАЗАРОВА
После новогодних праздников крымчане смогут сдать елки на переработку

После новогодних праздников крымчане смогут сдать елки на переработку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После новогодних праздников жители Крыма смогут сдать елки на переработку. Всего будет организован 21 пункт приема деревьев.

- Из Симферополя елки отправятся перерабатываться на эфиромасличный завод. Из них сделают эфирные масла и гидролаты. А их других городов и районов деревья отправляются либо на питание для животных, либо на удобрение для растений, - рассказала «Крым 24» куратор акции «Елковорот» в Крыму Вероника Белякова.

Он отметила, что новогоднее дерево в крымской столице можно будет сдать 15 и 21 января. Адреса точек приема будут известны позже.

К середине декабря в Симферополе начнут работать 18 елочных базаров. В списке размещения официальных мест возможны дополнения.

Напомним, в Крыму за незаконную рубку новогодних елок выписывают штраф до 300 тысяч рублей. На полуострове начали патрулировать хвойные леса и посадки.

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