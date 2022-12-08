80% крымчан уже привились от гриппа

В этом году впервые прививали четырехвалентной вакциной Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму от гриппа привились уже 80% жителей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала врач Центра медпрофилактики Вера Павлова.

- В этом году впервые прививали четырехвалентной вакциной, которая дает отличный иммунитет, - отметила врач.

В группу риска заболеваемости гриппом традиционно входят пожилые люди, беременные женщины и дети. Как и в случае с коронавирусной инфекцией, грипп может давать тяжелые осложнения, такие как пневмония, подчеркнула Вера Павлова.

Напомним, как «Комсомолка» сообщала ранее, в больницы Крыма поступило 100 единиц медицинского оборудования за 2022 год. Оно было распределено по учреждениям здравоохранения Джанкоя, Евпатории, Керчи, Симферополя и Феодосии.