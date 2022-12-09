Погода на 9 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Симферополе синоптики обещают дожди.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Пройдут дожди, местами сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно. Дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°, днем +10...+12°.
В Севастополе облачно. Дождь. Днем южный ветер 10-15 м/с., тепло +12…+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, +8…+11°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +8 …+11°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +6…+12°, южный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +9 …+12°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +10…+11, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +5…+9°, южный ветер 2-4 м/с. Пасмурно. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +8…+10°, южный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +10…+13°.
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