В Севастополе могут закрыть старейший Аквариум-музей

Фото: sevaquarium.ru

В Севастополе разгорелся скандал вокруг старейшего в городе Аквариум-музея, который рискует прекратить свое существование.

Владелец здания - федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей» -требует, чтобы арендатор съехал, так как договор аренды закончился. Кроме того, между ними идут судебная тяжба: ФИЦ ИнБЮМ считает, что арендатор не выполнил свои обязательства и требует возместить ущерб.

В ситуацию уже вмешался губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как подчеркнул глава города-героя в своем Tg-канале, требования «Института биологии южных морей» юридически совершенно законны.

- Но, безусловно, в этой ситуации должен быть найден компромисс и человеческое решение, чтобы ценная коллекция экземпляров морской фауны и флоры не пострадали, - отметил Михаил Развожаев.

Губернатор поручил встретиться с участниками конфликта сотрудникам Севприроднадзора и юристам правительства города.