В Ялте изготовят 10 тысяч блиндажных свечей для бойцов из зоны спецоперации

Блиндажные свечи делают ялтинские школьники. Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте планируют изготовить 10 тысяч свечей для бойцов из зоны спецоперации. Тысячу из них уже отправили на передовую. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Три составляющие - алюминиевая банка, картон и воск. Миска воды на такой свече доводится до кипения за 15 минут, у нее можно погреться, подсушить обувь, подогреть еду. Свеча не дымит – ее «работу» давно оценили на передовой, -написала Павленко у себя в Telegram.

Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей в ялтинской коррекционной школе. Фото: Янина Павленко/Telegram

Как отметила глава администрации Ялты, в процесс изготовления свечей включились учреждения образования.

Материалы для свечей собирают что называется с миру по нитке. Банки передали из местного детского сада, воск взяли в храме, картон - в магазинах.

Материалами для свечей помогают детсады, храмы и магазины. Фото: Янина Павленко/Telegram

Оказать помощь школьникам, по словам Янины Павленко, может каждый – достаточно передать в школы что-то из вышеперечисленного.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50