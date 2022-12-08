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НовостиОбщество8 декабря 2022 14:37

В Ялте изготовят 10 тысяч блиндажных свечей для бойцов из зоны спецоперации

К работе подключились местные школы
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Блиндажные свечи делают ялтинские школьники. Фото: Янина Павленко/Telegram

Блиндажные свечи делают ялтинские школьники. Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте планируют изготовить 10 тысяч свечей для бойцов из зоны спецоперации. Тысячу из них уже отправили на передовую. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Три составляющие - алюминиевая банка, картон и воск. Миска воды на такой свече доводится до кипения за 15 минут, у нее можно погреться, подсушить обувь, подогреть еду. Свеча не дымит – ее «работу» давно оценили на передовой, -написала Павленко у себя в Telegram.

Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей в ялтинской коррекционной школе. Фото: Янина Павленко/Telegram

Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей в ялтинской коррекционной школе. Фото: Янина Павленко/Telegram

Как отметила глава администрации Ялты, в процесс изготовления свечей включились учреждения образования.

Материалы для свечей собирают что называется с миру по нитке. Банки передали из местного детского сада, воск взяли в храме, картон - в магазинах.

Материалами для свечей помогают детсады, храмы и магазины. Фото: Янина Павленко/Telegram

Материалами для свечей помогают детсады, храмы и магазины. Фото: Янина Павленко/Telegram

Оказать помощь школьникам, по словам Янины Павленко, может каждый – достаточно передать в школы что-то из вышеперечисленного.

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