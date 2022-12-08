Из-за сильного ветра и дождей в Крыму объявили штормовое предупреждение

В декабре будет относительно теплая погода с минимальным количеством осадков Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В ближайшие дни в Крыму ожидаются сильные порывы ветра, который достигнут 20 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе Крымского УГМС, с 10 декабря есть вероятность дождей.

На выходных в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Оно начнет действовать днем 9 декабря. На следующий день – 10 декабря – синоптики также прогнозируют сильные дожди и усиление южного ветра до 15-20 метров в секунду.

Метеорологи Крымского гидрометцентра также прогнозируют повышение температуры до 14 градусов тепла с 10 декабря.

Напомним, в декабре будет относительно теплая погода с минимальным количеством осадков, поэтому снега под конец можно не ждать. 30 и 31 декабря температура в Крыму составит 5-6 градусов со знаком плюс, а ночью опустится до 1°.