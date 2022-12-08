В Никитском ботаническом саду похвастались цветущими розами в декабре

Роза сорта "Первокласница". Фото: Никитский ботанический сад/Telegram

Никитский ботанический сад опубликовал фото цветущих роз в декабре. Зимние сорта носят названия «Алиска» и «Первоклассница». Это одни из новейших сортов селекции ботанического сада. Такие розы цветут в Крыму более 200 дней в году.

- «Первоклассница» - новый, восхитительно нежный и прекрасный сорт селекции НБС-ННЦ, передан в Госсортоиспытание в 2022 году… На ЮБК цветет более 200 дней за сезон, - отметила заведующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада Светлана Плугатарь.

Это сорт цветет более двухсот дней за сезон. Фото: Никитский ботанический сад/Telegram

«Алиска» младше «Первоклассницы», сорт был выведен в 2020-м. Садовая чайно-гибридная роза очаровывает своей нежностью и невероятной красотой.

Этот сорт чайно-гибридной розы был выведен в 2020 году. Фото: Никитский ботанический сад/официальный сайт

Оба сорта в Никитском ботсаду рекомендуют для озеленения партеров садовых комплексов, создания цветников и на срез.

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