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НовостиОбщество8 декабря 2022 15:19

В 2022 году в Крыму в ДТП погибли 168 человек

Всего с начала года произошло почти полторы тысячи аварий
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Основная причина печальной статистики - несоблюдение ПДД

Основная причина печальной статистики - несоблюдение ПДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 11 месяцев текущего года в Крыму произошло 1396 аварий, в которых погибли 168 человек. Такие данные обнародовали в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.

Кроме того, пострадали в дорожно-транспортных происшествиях 1795 крымчан. Большинство аварий происходили из-за нарушения правил дорожного движения. Это стало причиной гибели 142 человек из печальной статистики.

- Причинами совершения ДТП из-за нарушения ПДД водителями стали: несоответствие скорости конкретным условиям движения – 292, несоблюдение очередности проезда перекрестков – 264, выезд на полосу встречного движения – 145, нарушения правил проезда пешеходных переходов – 84, неправильный выбор дистанции – 156, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что состояние алкогольного опьянения тоже вошло в список. Именно спиртное стало причиной 125 ДТП.