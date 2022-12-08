На набережной Ялты нарядили главную новогоднюю елку города

Новогодняя елка на набережной Ялты. Фот: Скриншот из видео/Янина Павленко/TG

В Ялте нарядили главную новогоднюю елку города. На монтаж конструкции и украшение праздничного дерева ушло всего два дня.

- Готово! Новогодние огни в любимой Ялте зажжем 19 декабря,- написала глава администрации Ялты Янина Павленко у себя в Telegram.

Устанавливать елку на набережной Ялты, напомним, начали 6 декабря. Главное новогоднее дерево украсили красными и желтыми шарами.

Ранее Янина Павленко сообщала, что украшать Ялту к Новому году будут за счет прошлогодних ресурсов. Отмечалось, что экономия города должна составить порядка 30 миллионов рублей.

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