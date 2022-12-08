Крымские отельеры могут получить субсидии для сохранения коллективов

На поддержку туротрасли в 2022 году было выделено 1,5 млрд рублей Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Крыму стартует прием заявок на выплату субсидий от туристических компаний. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале, адресные меры поддержки будут направлены на сохранение коллективов в отрасли.

Как подчеркнул Сергей Аксенов, в 2022 году туристической отрасли на поддержку было выделено полтора миллиарда рублей. Эти субсидии будут направлены на единовременную выплату для более полутора тысяч компаний.

- Получатель меры поддержки должен однократно подать электронную заявку, подписанную цифровой подписью, на портале правительства республики Крым, - подчеркнул Аксенов.

Форму заявки отельеры могут заполнить с 9 декабря по этой ссылке.