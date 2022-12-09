В Крыму 9 декабря выявили 29 новых инфицированных COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Республики Крым за минувшие сутки зафиксировали 29 случаев новой коронавирусной инфекции, 210 028 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 3 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 483 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, выздоровевших за весь период - 202 686, - говорится в сообщении.

Летальных исходов от ковида за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие 24 часа в городе выявили 42 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 789. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 4 человека. Выписаны 3 пациента. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 42 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также в Севастополе за минувшие сутки от коронавируса умер один человек в возрасте 65 лет.

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