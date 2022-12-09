В Феодосии задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться после ДТП

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали инспекторам ГИБДД правонарушителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего пьяного водителя, пытавшегося скрыться после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе федерального органа.

Вечером патрульный экипаж обратил внимание на водителя «Жигулей», который двигался с нарушением ПДД. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Приора».

- Заметив правоохранителей, виновник ДТП выбежал из поврежденного транспортного средства и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны, - говорится в сообщении.

Как оказалось, мужчина неоднократно ранее привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД. На этот раз никто не пострадал. Нарушителя для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам ГИБДД.

Напомним, в 2022 году в Крыму в ДТП погибли 168 человек. Всего с начала года произошло почти полторы тысячи аварий.

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