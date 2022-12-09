В Севастополе 15 декабря откроется предновогодняя «Праздничная» ярмарка

С 15 декабря в Севастополе будет работать ярмарка «Праздничная», которая продлится до 8 января 2023 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Севастополе 15 декабря откроется «Праздничная» ярмарка, которая будет работать до 8 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые точки будут работать каждый день с 09.00 на площади Нахимова и на проспекте Нахимова на смотровой площадке. Там можно будет купить традиционные новогодние подарки, также будет представлен широкий ассортимент сладостей, кондитерских изделий и горячих напитков.

- Приглашаем горожан и гостей Севастополя посетить «Праздничную» ярмарку, погрузиться в праздничную атмосферу, получить хорошее настроение от окружающей обстановки, а для детей возможность провести время весело и интересно, создать незабываемое впечатление от праздника, - отметила директор департамента сельского хозяйства Севастополя Наталия Скорюкова.

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе пройдут предновогодние ярмарки. Торговые локации будут работать 10, 11, 24 и 25 декабря. В то же время в городе с 15 декабря откроются 18 елочных базаров. В списке размещения официальных мест возможны дополнения.

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