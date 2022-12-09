В Севастополе сбили школьницу-подростка и двух детей

В Севастополе три наезда на несовершеннолетних пешеходов произошло в темное время суток Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Севастополе на этой неделе в темное время суток под колеса автомобилей попали трое детей 4, 9 и 14 лет. Об этом сообщили в УМВД города.

Первый случай произошел вечером во вторник в районе дома № 7 по улице Адмирала Октябрьского. Девятилетний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, водитель автомобиля «Лада», к сожалению, не заметил ребенка и сбил его. Мальчика с травмами доставили в больницу.

- Во втором случае водитель автомобиля «Фиат» совершил наезд на 14-летнюю школьницу, которая ранним утром в среду переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу на 69 километре автодороги Севастополь-порт Камышовая бухта-мыс Фиолент, - говорится в сообщении.

В результате подростка госпитализировали с ушибами.

И в то же утро, буквально через пять минут, произошел третий случай: шофер за рулем «Тойоты» сбил 4-летнего мальчика, который вместе с бабушкой переходил дорогу по линии тротуара. Малыша тоже госпитализировали.

Отмечается, что в первых двух случаях водители нарушили правила проезда пешеходного перехода, в третьем - шофер поторопился и не пропустил пешеходов.

Напомним, в Феодосии задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться после ДТП. Оказалось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД.

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