У представителей турбизнеса Крыма есть неделя для подачи заявки на получение госсубсидии

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У представителей туристического и санаторно-курортного бизнеса Крыма будет неделя, чтобы подать заявку на субсидию от государства, которая выделяется на сохранение занятости. Об этом сообщил глава Министерства курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Министерство курортов и туризма, наши сотрудники, переходят на круглосуточный режим работы. Мы находимся на постоянной связи с федеральным правительством и будем оказывать всю необходимую помощь. Всего неделя будет на сбор заявок для получения субсидии, - отметил Вадим Волченко.

По его словам, мера поддержки будет равняться двум минимальным размерам оплаты труда на каждого сотрудника. Однако предприятие должно сохранить не меньше 80% среднесписочной численности работников с 1 ноября 2022-го по 1 апреля 2023-го года.

Заместитель председателя Совета министров Крыма - министр финансов региона Ирина Кивико отметила, что поддержкой смогут воспользоваться не менее 1 250 субъектов хозяйствования, где задействованы примерно 49 тысяч работников.

Чтобы получить субсидию, предприниматель должен подать электронную заявку, подписанную цифровой подписью, на портале правительства республики. Форму заявки можно заполнить с 9 декабря.