В Крыму 9 декабря отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим на территории Крыма функционировал с 20 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму с 9 декабря отменили особый противопожарный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте республиканского МЧС.

- Особый противопожарный режим <...> отменен с учетом данных, согласно которым высокие классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются, и в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки, - цитирует КИА главу республиканского МЧС Сергея Садаклиева.

Особый противопожарный режим на территории Крыма функционировал с 20 мая.

Напомним, на 9 и 10 декабря в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождей. Также синоптики с 10 декабря прогнозируют повышение температуры до 14 градусов тепла.

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