Симферополь украшают новогодней иллюминацией - видео

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/Tg

В Симферополе приступили к монтажу новогодних иллюминаций. Специалисты начали украшать площадь Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

В этом году площадь будут украшать пять световых арок, конструкция в виде часов и световой фонтан. Ну и, конечно, главным украшением станет восьмиметровая новогодняя ель.

- Новогоднюю ель планируем устанавливать после того, как поставим световые арки, - рассказал директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.

Еще более высокую зимнюю красотку - десятиметровую - установят в Детском парке Симферополя. Там сейчас стартовали работы по монтажу конструкций под ель. Украсят ее игрушками, который своими руками смастерят юные жители крымской столицы.

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