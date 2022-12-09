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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:47

До конца года 27 школам Крыма присвоят имена героев Великой Отечественной войны

Аксенов заявил, что практика присвоения школам и улицам имен героев не должна ограничиваться рамками разовых акций
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

До конца года 27 крымским школам присвоят имена героев Великой Отечественной войны, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Практика присвоения школам и улицам названия в честь героев, не только Великой Отечественной войны, именами ребят, которые сейчас несут службу, рискуют жизнью, погибают, что защитить страну, - сообщил Аксенов.

По его словам, ткая практика не должна ограничиваться рамками разовых акций.

Напомним, ранее в Симферополе открыли мемориальную доску в память о подпольщице Хатидже Чапчакчи. Памятную табличку установили на фасаде Культурно-досугового центра.

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