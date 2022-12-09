Глава Крыма прокомментировал предложение о переименовании библиотеки им. Франко

Фото: Универсальная Научная Библиотека им. И.Я. Франко/Vk

Решение о возможном переименовании библиотеки имени Франко в Симферополе в библиотеку имени Данилевского должно обсуждаться в Общественной палате Крыма, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- По-разному трактуются ситуации. Кто-то говорит - давайте памятник Ленина убирать, а кто-то говорит, что будет защищать. Поэтому я все истории с переименованием адресую в Общественную палату. Пусть эксперты, общественность высказываются, - пояснил свою позицию Аксенов.

Напомним, ранее в Общественной палате Крыма предложили переименовать республиканскую библиотеку имени Франко в библиотеку имени Данилевского. Это не первое подобное предложение за этот год. Еще ранее с инициативой переименовать Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку имени И.Я. Франко в честь ее создателя Сергея Туманова выступил Андрей Мальгин - член Общественной палаты Крыма, директор Центрального музея Тавриды.

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