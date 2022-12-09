Половину бюджета Ялты в 2023 году потратят на образование

В Ялте утвердили бюджет города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты ялтинского городского совета утвердили бюджет города на 2023 год. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, в нем удалось сохранить социальную направленность и бездефицитность. Общий объем доходов и расходов бюджета составит 4 миллиарда рублей.

- Половину бюджета (почти 2 миллиарда) тратим на сферу образования, 14% (чуть более полумиллиарда) – на ЖКХ, 8% (320,7 млн) – на соцполитику,- отметила Павленко.

Также, по словам градоначальницы, запланированы расходы на дорожный фонд, безопасность, спорт, поддержку общественных организаций, малого и среднего бизнеса.

Как уверяет Янина Павленко, все социальные обязательства в Ялте будут выполнены и размер выплат не уменьшится.

При этом доля собственных доходов бюджета города на 2023 год выросла по сравнению с 2020-м более чем на полмиллиарда и составит 2, 39 миллиарда рублей. 42% финансов в бюджете - субсидии и субвенции.

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