В Керчи открыли мемориальные доски военным, погибшим в спецоперации

Мемориальную доску памяти Кирилла Захарова установили на фасаде школы №17. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

В Керчи 9 декабря открыли мемориальные доски военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции – Кириллу Захарову и Олегу Орлову. Об этом у себя в Telegram сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. По его словам, мемориальные доски разместили на фасадах школ, в которых учились погибшие.

- Низкий поклон родителям за замечательных сыновей. Большая благодарность учителям за то, что воспитали таких учеников,- отметил Брусаков.

Мемориальная доска паямти Олега Орлова на здании школы №26.Фото: Святослав Брусаков/Telegram

Олег Орлов учился в школе №26, после окончания которой поступил в керченский политех. В 20 лет он женился и вскоре ушел в армию, после чего подписал контракт на воинскую службу и переехал в Краснодар. Погиб парень в марте в районе Мариуполя. Ему было 23 года.

Кирилл Захаров окончил керченскую школу № 17 им. В. Белик и продолжил обучение в ПТУ № 5. В 2011-м был призван в армию и служил на Донбассе. В начале 2014-го охранял рубежи Крыма на пропускном пункте Чонгар, после чего продолжил службу в рядах морской пехоты. Был участником первого военного парада в Керчи. Кирилл Захаров погиб в августе при выполнении боевого задания в возрасте 29 лет.

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