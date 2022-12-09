В Симферополе 10 декабря свет отключат на 4 улицах

В Симферополе свет отключат на нескольких улицах.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 декабря, в субботу, в Симферополе отключат электричество на 3 улицах.
Свет в столице Республики Крым отключат из-за ремонтных работ. Отключение запланировано с восьми утра до пяти вечера.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
- улица Горького, 12, 14, 14а,18;
- улица Желябова, 22, 19;
- улица Гоголя, 17, 23-35, 47;
- улица Жуковского, 10-16, 13.
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