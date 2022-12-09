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НовостиОбщество9 декабря 2022 17:23

Более 4 тысяч детей станут участниками Губернаторских елок в Севастополе

Мероприятия впервые пройдут в отдаленных районах и поселках
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Севастополе для детей организуют семь Губернаторских елок

В Севастополе для детей организуют семь Губернаторских елок

Фото: Евгения ГУСЕВА

Впервые в Севастополе Губернаторские елки пройдут в отдаленных районах. Новогодний праздник организуют для детей в Балаклаве, Инкермане, а также поселках Фронтовое, Орлиное и Новобобровка. Об этом сообщает официальный портал правительства города.

- Всего пройдет семь елок, участниками которых станут более четырех тысяч ребят,- говорится в сообщении.

Массовые уличные мероприятия власти Севастополя в этом году решили не проводить. Вместо этого деньги направят на организацию праздников для детей из семей участников спецоперации, мобилизованных и добровольцев.

Ребят ждут утренники, сказки, елки, танцевальные вечера и интерактивные программы.

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