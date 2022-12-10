НовостиОбщество 9 декабря 2022 22:13

Погода на 10 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе