Погода на 10 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

На ЮБК пасмурно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +14...+16°.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Тепло +14...+16°.
В Ялте, как сообщает yandex, +12…+13°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +12 …+14°, южный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +10…+13°, южный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +12 …+13°, южный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +12…+14, южный ветер 8-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +7…+16°, юго-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +9…+14°, южный ветер 5-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +10…+13°.
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