В Севастополе задержали мужчину, который устроил прыжки по крышам автомобилей соседей

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Архивное фото.

В Севастополе полиция задержала местного жителя, который ночью прыгал по крышам автомобилей соседей. По данным правоохранителей, 32-летнему мужчине, перебравшему со спиртным, не понравилось, как припаркованы иномарки во дворе.

- Чтобы проучить автовладельцев, он забрался на крышу сначала одного, а затем второго автомобиля и стал на них прыгать,- сообщили в полиции Севастополя.

В результате таких прыжков Toyota Land Cruiser и Subaru Impreza получили повреждения на общую сумму около 160 тысяч рублей.

Прыгающего по машинам севастопольца снял на видео житель того же двора. Он же сообщил в полицию.

Хулигана задержали и доставили в отделение. Против мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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