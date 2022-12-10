12-летний школьник из Севастополя стал участником юбилейного сезона шоу «Голос. Дети»

Максим Овчинников на шоу "Голос. Дети" Фото: Михаил Развожаев/Tg

12-летний школьник Максим Овчинников из Севастополя стал участником юбилейного десятого сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

Парень учится в школе №48 и занимается вокалом уже 5 лет. За это время он стал многократным гран-призером, победителем и лауреатом международных фестивалей и конкурсов, сообщил у себя в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- В этом году он успешно прошел кастинг на исполнение главной роли в спектакле «Грифон» и все лето радовал гостей и жителей Севастополя своей игрой на открытой театральной сцене Херсонеса Таврического,- отметил Развожаев.

Педагогом Максима является его мама, она руководит вокальной студией в Севастополе.

Вокальный диапазон мальчика - 2,5 октавы, он исполняет многие мировые хиты, которые не под силу некоторым взрослым исполнителям.

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