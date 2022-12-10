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НовостиОбщество10 декабря 2022 7:32

В Крыму за сутки коронавирусом заболели 27 человек

Пятеро из них госпитализированы
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
С начала пандемии коронавирусом в Крыму по официальной статистике заболели более 210 тысяч человек

С начала пандемии коронавирусом в Крыму по официальной статистике заболели более 210 тысяч человек

Фото: Александра Тимощенко

Коронавирусом в Крыму за сутки заболели 27 человек. Такие данные публикует Министерство здравоохранения республики.

Пять заболевших при этом были госпитализированы, им понадобилась медицинская помощь в стационаре.

Таким образом общее количество заболевших с начала пандемии в Крыму составило 210 055 человек, 5 412 из них скончались.

В Минздраве тем временем разработали памятку о том, какие симптомы коронавируса могут быть опасными и когда следует немедленно обращаться к врачу. Это ломота в теле, внезапное головокружение, температура тела выше 38 градусов, сильная или устойчивая рвота, затрудненное дыхание, боли в груди.

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