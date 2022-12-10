Отельеры снизили цены на новогодний отдых в Крыму на 30-40% - Минкурортов

В Минкурортов заявляют, что зимний отдых в Крыму подешевел. Фото: пресс-служба Минкурортов РК

Новогодний отдых в Крыму стал более выгодным. Об этом заявил глава Минкурортов республики Вадим Волченко. Средства размещения, по его словам, объявили о значительных скидках, что привело к загруженности некоторых отелей на 90%

- Зимний отдых в Крыму сейчас более выгодный для наших гостей, предприятия туротрасли, объединившись в единую кампанию «Новый год в Крыму как дома», делают спецпредложения и скидки до 30-40%, но стоит поторопиться, так как топовые отели и санатории уже загружены на 80-90%, - отметил министр

Так, стоимость номера в санаториях, по словам Волченко, начинается от 2,3 тысячи рублей в сутки, в малых отелях от 1,5 тысячи, в отелях категории 4 звезды от 3 360 рублей в сутки, в отелях категории 5 звезд от 9 тысяч рублей. Это в среднем, на 36% ниже, чем в других регионах, отметил глава Минкурортов.

Напомним, в Крыму ввели определенные ограничения на массовые шумные гуляния на период новогодних праздников. Гостиницы и санатории готовят программы, нацеленные на семейные традиции и детские праздники.

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