Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 184 грузовика

Керченская паромная переправа возобновила работу в ночь на 9 октября после ЧП на Крымском мосту Фото: Дмитрий СТЕШИН

Очередь на Керченскую паромную переправу сократилась до 184 грузовиков. Такие данные по состоянию на утро 10 декабря публикует Оперативный штаб краснодарского края.

- За прошедшие сутки в порт отправили 171 транспортное средство и 196 пассажиров, говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба, водителям большегрузов, которые везут на полуостров продукты питания и товары первой необходимости, выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы.

Сообщается, что на парковке работают волонтеры, а также столовая и пункт обогрева.

Всего с начала работы паромной переправы через Керченский пролив переправились 12 477 транспортных средств и 18 826 человек.

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