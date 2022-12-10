МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму со второй половины дня 10 декабря

В Крыму ожидается усиление ветра. Фото: Антон ФОКИН

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму. По данным ведомства, уже во второй половине дня 10 декабря на полуострове ожидаются дожди и усиление ветра.

- Во второй половине дня 10 и 11-12 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с., 11 декабря местами 20-25 м/с,- говорится в сообщении МЧС,

Штормовое предупреждение тем временем действует и по Керченскому проливу. Как сообщили в Минтрансе РФ, высота волн достигает 50-100 см, ожидается южный ветер 5-10 м/с, во второй половине дня 12 декабря- до 15 м/с. Местами небольшой дождь.

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