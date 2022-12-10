Из-за большого наплыва людей управление по вопросам миграции в Севастополе перешло на семидневку

В Севастопольском управлении миграции отмечают наплыв людей, желающийх получить паспорт РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

Управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю перешло на 7-дневный режим работы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Новый режим работы миграционных подразделений ввели из-за увеличения количества людей, которые обращаются за паспортами гражданина Российской Федерации,- отметил Развожаев.

Таким образом, обратиться в управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю можно в любой день, в том числе в выходной и праздничный.

Напомним, ранее президент Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для граждан ЛНР, ДНР и Украины.

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