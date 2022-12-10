Движение грузовиков по Крымскому мосту временно ограничат с 11 декабря

"Газелям" запретят проезд по Крымскому мосту с 11 декабря Фото: Юлия МАРКИНА

11 декабря по Крымскому мосту временно ограничат движение грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ. Ограничения касаются в том числе автомобилей типа «Газель», движущихся как с грузом, так и порожними.

- При пересечении Керченского пролива водителям следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой,- отметили в Минтрансе.

Ограничения начнут действовать с 00:00 часов 11 декабря. Об их снятии в Минтрансе планирут сообщить дополнительно.

Движение легкового транспорта и автобусов по обе стороны Крымского моста будет осуществляется в штатном режиме.

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