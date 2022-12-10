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НовостиОбщество10 декабря 2022 14:26

Власти Керчи закупят 4 тысячи новогодних подарков для детей льготных категорий

Также сладкие наборы получат дети участников СВО
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Новогодние праздники для детей в городе пройдут в конце декабря

Новогодние праздники для детей в городе пройдут в конце декабря

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Власти Керчи увеличили расходы на закупку новогодних подарков для детей льготных категорий. Об этом сообщил глава администрации рации города Святослав Брусаков. По его словам, в этом году сладкие наборы также получат дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

- В 2021 году приобрели 3120 сладких наборов, в этом планируем закупить более 4000,- отметил Брусаков.

Также, по его словам, город выделил деньги на организацию и проведение новогодних утренников для детей, которые состоятся в конце декабря

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