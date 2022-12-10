Поезда в Крым переходят на зимний график. Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

С 11 декабря поезда, следующие в Крым, изменят расписание и перейдут на зимний график движения. Об этом сообщает компания перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

- Наши поезда поедут быстрее, - отметили в компании.

В частности, ускорятся поезда № 373/374 Симферополь – Смоленск (при следовании из Симферополя состав будет идти быстрее на 2 часа 45 минут, при следовании из Смоленска – на 1 час 45 минут), и № 316 Симферополь – Адлер. Этот состав будет в пути на 1,5 часа меньше.

Кроме того, на 32 минуты ускорена беспересадочная группа вагонов к поезду №184 Севастополь – Мурманск, а также поезд №28 Симферополь – Москва, время в пути которого сократится на 10 минут.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50